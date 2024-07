Nelle ultime ore si sta molto parlando di Angelica Schiatti, che ha denunciato l’ex fidanzato Morgan per stalking e diffamazione. A seguito di quanto accaduto, numerosi artisti del panorama musicale sono scesi in prima linea, schierandosi al fianco della cantautrice, attuale compagna di Calcutta.

Gli artisti scesi al fianco di Angelica Schiatti

In queste ore sul web non si parla altro che di Angelica Schiatti. Non tutti sanno che nel 2020 l’attuale compagna di Calcutta ha presentato una denuncia contro Morgan, col quale in passato ha avuto una relazione, per stalking e diffamazione. Lo scorso 10 ottobre si è così svolta l’udienza preliminare, in attesa della prossima che si svolgerà il 13 settembre 2024. Tuttavia nella giornata del 10 luglio a ripercorrere l’intera vicenda è stata Selvaggia Lucarelli.

La giornalista ha avuto modo di leggere alcuni documenti della Procura e ha rivelato alcuni dettagli riguardanti la vicenda che ha coinvolto la Schiatti. Attualmente dunque sono in corso le indagini per stabilire ciò che sarebbe accaduto, tuttavia sui social è scoppiato un vero caso mediatico.

Numerosi utenti infatti hanno inviato il loro affetto e il loro sostegno alla cantautrice, che nel mentre è intervenuta per ringraziare tutti coloro che hanno speso parole di supporto nei suoi confronti. Ma non è finita qui. A schierarsi al fianco di Angelica Schiatti sono stati anche numerosi artisti della musica italiana, che hanno speso importanti parole per la cantante. Il primo a rompere il silenzio è stato ovviamente il fidanzato Calcutta, che in questi anni non ha mai lasciato sola la sua compagna. Ma non solo.

A schierarsi a favore di Angelica sono stati nomi del calibro di Elodie, Tommaso Paradiso, BigMama, Francesca Michielin, Clara, Marco Mengoni e tanti altri. A non passare inosservato è stato il commento di Annalisa, che ha affermato: “Totale solidarietà ad Angelica e anche a Calcutta. Mi auguro che la giustizia faccia davvero il suo corso per una volta”. Dure anche le parole di Emma Marrone. L’ex allieva di Amici sui suoi profili ha dichiarato: “Sostegno e stima verso Angelica e verso tutte le donne che hanno purtroppo a che fare con questi soggetti”.

A dire la sua è stata anche Levante. Con una nota la cantante ha chiosato: “Con questa nota esprimo la mia profonda solidarietà nei confronti della cantautrice Angelica Schiatti riguardo la triste vicenda che la coinvolge. Soltanto oggi vengo a conoscenza di alcuni dettagli gravissimi e dolorosi. […] È arrivato il momento di scegliere da che parte stare in merito a comportamenti come revenge porn, violenza sulle donne, maschilismo, stalking e tutto ciò che inquina la nostra società e su cui non dobbiamo mai abbassare la guardia”.

A intervenire è stata anche la casa discografica Warner Music, che con un comunicato pubblicato sui social ha deciso di interrompere la collaborazione con Morgan.