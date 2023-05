Angelina Mango conquista la manager di Marco Mengoni: sarà lei a seguirla dopo Amici

NEWS

Debora Parigi | 5 Maggio 2023

Amici 22

In vista della fine di Amici 22 si parla di futuro per Angelina e le notizie rivelano che avrà come manager la stessa di Mengoni

Angelina avrà Marta Donà come manager dopo Amici 22

Ancora Amici 22 non è finito (domani sabato 6 maggio ci sarà la semifinale e il 14 maggio la finale che andrà in onda in diretta). Per i ballerini sono già arrivate borse di studio e contratti con compagnie importanti. E per i cantanti? Anche per loro si parla già di futuro e in particolare c’è un’importante novità per Angelina, da tanti considerata la vincitrice di questa edizione del talent di Maria De Filippi. In attesa di vedere l’EP che pubblicherà (come dovrebbero fare anche gli altri ancora in gara), abbiamo il nome di chi la rappresenterà.

Il sito All Music Italia ha rivelato in anteprima quale sarà la sua manager ed è un nome che rappresenta (e ha rappresentato anche in passato) artisti di alto calibro e che stanno avendo un enorme successo. Parliamo di Marta Donà, attuale manager di Marco Mengoni, Alessandro Cattelan e Francesca Michielin, ed ex manager dei Måneskin.

La Donà, che è nipote di Claudia Mori, ha iniziato nel mondo della musica come ufficio stampa in Sony Music Italy per poi diventare, convinta dallo stesso Mengoni, manager. La sua agenzia è LaTarma che lo scorso anno si è espansa in tre divisioni: una dedicata al management, una all’entertainment e l’etichetta discografica LaTarma Records.

Angelina Mango ha iniziato il suo percorso discografico nel 2020 con la pubblicazione dell’EP Monolocale, lanciato con l’etichetta indipendente di famiglia, la Disincanto Srl. Dal 2022, invece, i suoi singoli (Formica , Walkman e Rituali in featuring con Nashley) sono stati pubblicati dalla Epic/Sony Music. A quanto pare in quel periodo a seguire la cantante di Amici 22 c’era Massimo Bonelli. Ora, come detto, passa a Marta Donà ed è possibile che l’allieva di Lorella Cuccarini possa entrare anche nella LaTarma Records che è distribuita da BMG .