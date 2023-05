NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2023

Wanda Nara sarà a Ballando con le Stelle 2023?

Mancano ancora diversi mesi alla partenza di Ballando con le Stelle 2023, tuttavia la grande macchina del talent show si è già messa in movimento. Il programma, che ancora una volta sarà condotto da Milly Carlucci, tornerà su Rai 1 in autunno, tuttavia in questi giorni si parla già del presunto cast di concorrenti, nonostante al momento non ci sia nessuna certezza in merito. Poco fa però a lanciare un’indiscrezione bomba è stato Dagospia, che ha fatto il nome di un volto noto del mondo del gossip e dello spettacolo.

Di chi parliamo? Nientemeno che di Wanda Nara! Stando a quanto si legge sul noto portale infatti pare che Milly Carlucci abbia messo gli occhi sulla moglie di Mauro Icardi e che la stia corteggiando per averla a Ballando con le Stelle 2023. Come sappiamo la Nara già lo scorso anno ha partecipato al programma in qualità di ballerina per una notte. La conduttrice però stavolta vorrebbe avere Wanda come concorrente a tutti gli effetti. Questo quanto si legge in merito:

“Milly Carlucci lavora tutto l’anno al cast di Ballando con le Stelle. Lo show ballerino, successo del sabato sera targato Rai 1, tornerà in onda il prossimo ottobre. Il nostro Alberto Dandolo ha già svelato la partecipazione del giornalista Antonio Caprarica, ma la conduttrice avrebbe messo nel mirino un nome “internazionale” amato dal mondo gossipparo: Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi ha partecipato allo show nell’ultima stagione come ballerina per una notte. La trattativa, ancora in una fase iniziale come per tutti gli altri nomi circolati, andrà in porto? Molto dipenderà anche dal cachet”.

Cosa accadrà dunque e come si concluderanno le presunte trattative? Wanda Nara sarà davvero nel cast di Ballando con le Stelle 2023? Non resta che attendere per scoprirlo.