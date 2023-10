Angelina Mango e la sua amicizia con Giulia Stabile: “Capisce tutte le mie debolezze”

NEWS

Debora Parigi | 21 Ottobre 2023

Angelina Mango Giulia Stabile

Tra Angelina Mango e Giulia Stabile è nato un profondo rapporto di amicizia che poi è sfociato anche in ambito lavorativo

Il bellissimo rapporto tra Angelina Mango e Giulia Stabile

Ci ha fatto ballare e cantare tutta l’estate con la sua “Ci pensiamo domani”. E adesso la nuova canzone “Che t’o dico a fa’” ci è già entrata in testa. Di chi stiamo parlando? Di Angelina Mango ovviamente, uscita a maggio dal talent show Amici vincendo la categoria canto. E proprio nel videoclip del suo ultimo brano mostra anche la sua capacità di saper ballare con un coreografia realizzata dall’amatissima e bravissima ballerina Giulia Stabile.

Questa collaborazione ha radici nell’amicizia, nata proprio nella scorsa edizione di Amici quando Angelina era una concorrente e Giulia una dei professionisti di ballo (lo ha ancora nel programma). E questo bel rapporto è sfociato anche in ambito lavorativo tanto che la cantante ha pensato subito alla Stabile per realizzare la coreografia della sua ultima canzone.

Intervistata da Fanpage.it, ha infatti raccontato com’è nato tutto: “Con Giulia è stato pazzesco, è assurda. Le ho mandato la canzone poco dopo averla fatta, perché già avevo in testa l’idea di coreografarla, di ballarla, perché la canzone si presta tantissimo. Però se io mi invento i movimenti magari faccio una cosa orribile. Quindi mi sono detta che sarebbe stato meglio chiamare Giulia, che è mia amica”.

Proprio su questa amicizia, Angelina Mango ha anche parlato dello stretto rapporto che hanno, nato proprio nella scorsa edizione di Amici. Tra l’altro ha spiegato quanto Giulia Stabile la comprenda: “Abbiamo un rapporto molto, molto stretto, ci capiamo tantissimo e avevamo già collaborato in passato, quando ero in casetta. Lei capisce tutte le mie debolezze, tutto quanto, quindi in sala abbiamo fatto un lavoro bellissimo”.

Il risultato infatti lo abbiamo visto prima ad Amici 23 quando Angelina si è esibita per la prima volta con “Che t’o dico a fa’” e poi nel videoclip ufficiale. Inoltre questa coreografia ma anche i passi di danza in generale li porta sui palchi dei suoi concerti che hanno fatto sold out.