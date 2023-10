Amici 23, nella scuola sarebbe nata una quarta coppia (ma non ce ne siamo accorti)

NEWS

Debora Parigi | 21 Ottobre 2023

Amici 23

Tra Mida e Gaia di Amici 23 solo amicizia o è nato un amore

Amici 23 è iniziato da un mese e già, grazie ai daytime, abbiamo visto la nascita di ben tre coppie all’interno della scuola. C’è da dire, ovviamente, che i ragazzi si conoscono da tempo visti tutti i casting che hanno sostenuto. Comunque la prima coppia che abbiamo visto nascere è stata quella formata da Mew e Matthew, poi c’è stata quella tra Holy Francisco e Sarah. In entrambi i casi c’è da segnalare che sia Mew che Holy Francisco sono entrati nel talent da fidanzati. Ma ovviamente le storie lasciate a casa non sono continuate e ne sono nate di nuove.

Più di recente abbiamo visto anche l’inizio dell’amore tra Petit e Marisol. Tra loro infatti c’è stato un bacio e Maria De Filippi a quanto pare ci aveva visto lungo. Ma adesso c’è chi parla addirittura di una quarta coppia, formata (come Petit e Marisol) da un cantante e una ballerina. Chi sono? Mida e Gaia. Ma da dove nasce tutto questo? Da un video inerente la Oreo Challenge.

In pratica i canali social Oreo e Witty (e potete vederlo anche sul sito di Witty) hanno rivelato chi è stato il vincitore della prima sfida Oreo avvenuta tra Mida e Kumo. A vincere è stato il cantante che ha avuto come premio una sushi night insieme a un compagno a sua scelta. Lui ha scelto proprio Kumo, visto che hanno fatto la gara insieme, ma il ballerino ha rifiutato perché non gli piace il sushi. Allora l’allievo di Lorella Cuccarini ha dovuto scegliere un’altra persona. Indeciso tra due, alla fine ha fatto il nome di Gaia appunto.

Vedo solamente adesso questo video e penso: quarta coppia e non lo sappiamo? #Amici23 pic.twitter.com/v6epytMHfo — AMICI NEWS (@amicii_news) October 21, 2023

Ecco che il web ha iniziato a pensare che ci possa essere qualcosa tra loro. Ma noi dobbiamo dire che potrebbero essere solamente molto amici. Un rapporto tra un ragazzo e una ragazza non deve essere per forza di amore, esiste anche molto altro. Tra l’altro alcuni spettatori hanno anche segnalato che Mida è fidanzato e non ci sono stati accenni di una fine della storia nè da parte del cantante né da parte della fidanzata che è fuori. Insomma, tutto può essere, ma al momento noi pensiamo che il cantante e la ballerina siano solo amici.