Angelina Mango ha dedicato il suo album a Wax e ad altri allievi di Amici 22 (ma non tutti)

Debora Parigi | 20 Maggio 2023

Angelina Mango

I ringraziamenti di Angelina Mango nel suo album pubblicato dopo Amici

Il 19 maggio è uscito l’album (un EP) di Angelina Mango in cui sono raccolti i brani che abbiamo sentito durante il suo percorso ad Amici 22 e anche altre tracce nuove. Un bellissimo lavoro che contiene quello che la cantane è in tutta la sua bravura ed essenza.

E possiamo dire che l’EP ha già avuto un grande successo per quanto riguarda le vendite fisiche e digitali. Grandi numeri, in realtà, erano già arrivati con l’uscita dell’ultimo pezzo realizzato ad Amici, “Ci pensiamo domani”, uscito il 12 maggio. Tornando all’album, per chi lo ha comprato è arrivato un bell’oggetto che contiene anche dei ringraziamenti.

Parlando proprio di questi, Angelina Mango ha scritto all’interno della copertina dell’EP un bel messaggio di riconoscenza a tutti coloro che l’hanno accompagnata in questo lungo viaggio, da prima di Amici ad oggi. Ecco che quindi non appaiono solo la famiglia, Maria De Filippi, la casa discografica e i produttori dei suoi brani. Tra i ringraziamenti troviamo anche alcuni degli allievi di Amici 22.

L’ex allieva di Lorella Cuccarini ha scritto: “GRAZIE CON TUTTO IL CUORE Grazie a Maria. Grazie a mia mamma Laura e a mio fratello Filippo per tutto l’amore che mi hanno insegnato. Ad Antonio, con tutto l’amore che ho. Grazie a Marta Donà, Francesca Zampieri, Paola, Luca, Lalla, Emanuela, Stephan, Giordana, Antonio, Mamo, Claudia, Simo, Alan, Charlie, Raffaella, Giovanni, Matteo, Annalisa, Angelina. A Filippo Tosto, Alessio Nelli, Sofia, Bachi, Daniele, Yara, Martino, Camilla, Poli, Ale, Edo e Mary. Grazie a Giovanni Caccamo e Antos Zarrillo Maietta. A Massimo Bonelli, Lucia Stacchiotti e Renato Tanchis. Grazie a Michelangelo, Giorgio Pesenti, Enrico Brun, Michele Canova, Anastasio, Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef. Ad Andrea Bianchera”.

E la cantante ha concluso appunto con i ringraziamenti ad alcuni suoi compagni di percorso ad Amici: “Grazie a Wax, Federica, Cricca, Isobel, Megan, Samu, Ramon, Mattia. Grazie a voi, ecco quello che sono. E grazie a me Nina”.