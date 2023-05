Arisa rivela di aver ricevuto un regalo speciale da Wax dopo la finale di amici

NEWS

Andrea Sanna | 20 Maggio 2023

Amici 22 verissimo

I regali di Wax ad Arisa

Oltre Isobel anche Wax oggi ha preso parte alla puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 22. Il cantante si è a lungo raccontato e ha dedicato parole speciali alla sua insegnante Arisa, che tanto ha creduto in lui.

Esattamente come la maestra Alessandra Celentano, anche l’interprete de La Notte ha avuto modo di fare una sorpresa al suo allievo. Wax non si aspettava di ritrovarla in studio e si è stretto a lei in un dolce abbraccio. Arisa si è detta molto soddisfatta del percorso importante fatto dal ragazzo nella scuola di Amici 22.

In generale Arisa non crede di avere fatto grandi cose per far esprimere a Wax la sua parte più sensibile. La prof ha detto: “Io credo che lui avesse solo bisogno di sentirsi a suo agio”. Poi Wax ci ha tenuto a sottolineare che se è migliorato è anche grazie alla macchina organizzativa di Amici 22. Dalla sua insegnante Arisa per l’appunto e molto deve anche a Maria De Filippi.

A seguire sempre la docente di canto del talent show ha anche confidato che al termine del programma Wax le ha fatto dei regali: “Mi ha regalato la maglia del pomeridiano, la sera che abbiamo fatto la festa. È arrivata Talisa (ex allieva e professionista del programma ndr), che aveva la sua maglia e me l’ha consegnata. Io sono stata un giorno intero con la maglietta. Poi mi ha mandato questo braccialino. Lui e la sua famiglia”.

Proprio su questo punto Wax ha detto di sentirsi molto fiero: “Abbiamo fatto un percorso pazzesco, parlavamo e mi dava sempre una mano, emotivamente anche come amica. Ho rotto le posizioni allievo insegnante e reputarla un’amica”.

Infine Arisa ha suggerito a Wax di chiamarla quando ha bisogno e ponderare le sue scelte.