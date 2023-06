NEWS

Andrea Sanna | 20 Giugno 2023

Amici 22

Il 20 novembre 2022 quando è entrata nella scuola di Amici, Angelina Mango non avrebbe mai immaginato di arrivare seconda, vincere la categoria canto e riscuotere tutto questo successo. Eppure la cantante di Maratea ha mostrato tutto il suo valore (e talento) conquistando il pubblico.

I brani di Angelina Mango sono davvero molto amati e su Spotify alcuni hanno già abbondantemente superato il milione. Citiamo per esempio Ci pensiamo domani (con 8.637.973 di stream) o Voglia di vivere (che ha raggiunto 6.101.803 stream). Insomma numeri non da poco per una ragazza così giovane di appena 22 anni e con tanti sogni da realizzare.

Uno di questi arriverà a breve. Ebbene sì perché dopo tanta partecipazione durante gli instore, Angelina Mango la vedremo per la prima volta in tour! Con grande emozione la cantante di Amici 22 l’ha annunciato mediante i suoi social ufficiali, esclamando: “Io non vedo l’ora sto impazzendo!”.

Ma quali sono tutte le date del ‘Voglia di Vivere Tour’ di Angelina Mango? Si parte il 12 ottobre da Napoli e da nord a sud si passa per Roma, Milano, fino a Roncade (in provincia di Treviso).

Ecco il calendario completo con tutte le tappe e le città in cui potrete vedere Angelina Mango:

12 ottobre • Napoli, Duel Club

14 ottobre • Bari, Demodè Club

16 ottobre • Roma, Largo Venue

18 ottobre • Firenze, Viper Theatre

19 ottobre • Torino, Hiroshima Mon Amour

21 ottobre • Bologna, Locomotiv Club

23 ottobre • Milano, Magazzini Generali

26 ottobre • Roncade (TV), New Age Club

Da domani 21 giugno dalle 11:00 sarà aperta la prevendita #MyLiveNation, mentre la vendita generale giovedì 22 giugno (sempre alle 11:00) su livenation.it. Non sappiamo al momento se saranno aggiunte altre date al tour di Angelina Mango, ma si parte già alla grande!

Seguiteci ancora per molte altre news su Angelina Mango e i cantanti di Amici!