Nicolò Figini | 5 Settembre 2023

Amici 22

Lo sfogo di Angelina Mango

Da settimane si parla dei femminicidi e delle violenze che le donne subiscono, purtroppo, quasi su base giornaliera da parte di alcuni uomini. Molti personaggi dello spettacolo si sono esposti in merito all’argomento in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica ed evitare il “victim blaming“, ovvero la colpevolizzazione della vittima. Tra coloro che hanno espresso un pensiero anche Angelina Mango.

L’ex allieva di Amici 22, che si sta godendo il successo che le ha portato la partecipazione al talent, ha scritto sui social un proprio pensiero in merito alla paura del camminare da sole per strada la sera. La cantante ha affermato di aver rinunciato a mettersi un determinato outfit per minimizzare eventuali rischi e sentirsi più sicura:

“Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. è possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?”.

In queste settimane, però, oltre ad Angelina Mango anche una nota attrice si è aperta riguardo un doloroso evento del suo passato. Stiamo parlando di Elena Sofia Ricci, la quale ha raccontato di quando subì una violenza da parte di un uomo più grande di lei e amico di famiglia:

“La tua anima bella non può essere fraintesa. A 12 anni tentai di proteggermi con un disegno che avevo fatto, un foglio di carta colorato, dall’abuso di un signore molto grande e molto stimato che conosceva bene la mia famiglia. Ho potuto parlarne solo pochi anni fa. Segni che restano per sempre”.

