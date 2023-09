NEWS

Andrea Sanna | 5 Settembre 2023

Grande Fratello

Come inviata social per questa nuova edizione del GF è stata scelta Rebecca Staffelli. Sarà lei a sostituire Giulia Salemi

L’inviata social è Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli sarà o no inviata social del Grande Fratello condotto ancora una volta da Alfonso Signorini? Si è trattato solo di un pettegolezzo o c’è del vero? In questo articolo risponderemo a tutte queste domande.

Orami certo che Cesara Buonamici sarà l’unica opinionista, in tanti si sono domandati chi sarà l’inviata social che sostituirà Giulia Salemi. L’influencer infatti non la ritroveremo più al GF perché impegnata in altri progetti lavorativi. TV Blog a inizio agosto aveva svelato che, secondo alcune fonti certe, Rebecca Staffelli avrebbe avuto la meglio. Il rumor adesso ha una risposta definitiva.

Il pettegolezzo si è rivelato vero, per la gioia dei suoi fan. La conferma è arrivata da TV Sorrisi e Canzoni che, sul nuovo numero oltre a presentare i primi sei concorrenti (vip e non) ha anche fatto sapere che Rebecca Staffelli è il volto designato per ricoprire l’importante incarico lasciato da Giulia Salemi.

A Rebecca Staffelli il compito di raccogliere i commenti più divertenti del pubblico televisivo. Farà quindi una scrematura e porterà alla luce le cose più simpatiche che si dicono sui concorrenti del GF, tra tweet (che ora su X si chiamano post) e curiosità.

Per chi non la conoscesse abbastanza Rebecca Staffelli è la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Ha 25 anni d’età e di mestiere fa la speaker radiofonica e influencer. Sui social ha un profilo abbastanza seguito e tanti sono i suoi estimatori. Non tutti sanno ma ha già qualche esperienza televisiva, anche se si è dedicata principalmente alla radio.

Solo nella scorsa stagione televisiva, però, abbiamo avuto modo di vederla spesso su Canale 5 come ospite di Amici di Maria De Filippi. Nel ruolo di rappresentante di Radio Mediaset, ha avuto modo di presentare i vari progetti che hanno coinvolto i ragazzi della scuola più famosa d’Italia. Adesso per Rebecca Staffelli è arrivato il momento di fare una nuova avventura. Ad attenderla il Grande Fratello!