Angelina trionfa a Sanremo, la sua ex professoressa Lorella Cuccarini esulta (FOTO)

Sanremo

Nicolò Figini | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo l’annuncio della vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024 Lorella Cuccarini, sua ex insegnante ad Amici 22, ha pubblicato la sua reazione.

La reazione di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024 e ha calcato il palco dell’Ariston accanto ad Amadeus. La sua presenza gli spettatori l’hanno potuto ammirare nel corso della serata delle cover di venerdì. In questa occasione ha potuto presentare l’esibizione di Angelina Mango, la quale ha cantato la cover de “La rondine“, celebre brano del padre.

In quel momento non ha compiuto grandi gesti verso la sua ex allieva, ma durante la finale del Festival ha pubblicato dei video e delle foto sui social. La maestra del talent, infatti, ha fatto vedere a tutti i suoi fan i voti che ha inviato a favore della giovane artista. Come sappiamo sono stati riscontrati dei problemi per quanto riguarda le preferenze al televoto.

Lorella Cuccarini vota per la vittoria di Angelina a #Sanremo2024 pic.twitter.com/lAMw0DZY1j — disagiotv (@disagio_tv) February 11, 2024

Detto questo, però, Lorella Cuccarini ha fatto di tutto per inviare il suo voto e alla fine c’è riuscita. alla fine Angelina Mango ha vinto ottenendo la medaglia d’oro seguita da Geolier e Annalisa. Per tale ragione la conduttrice ha messo sulle sue Stories di Instagram una foto della cantante dopo la consegna del premio: “E pensare che è passato solo un anno… Fiera di te“.

La reazione di Lorella Cuccarini alla vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024

Se ben vi ricordate, infatti, Lorella Cuccarini ha sempre creduto in lei e Angelina ha portato avanti il suo percorso ad Amici 22 con grandissima determinazione. Una forza che le ha permesso di salire sul palco dell’Ariston e realizzare uno dei suoi sogni più grandi e sicuramente un pensiero sarà andato anche al padre scomparso ormai diversi anni fa.

Voi siete contenti del risultato? Non ci resta che attendere altre dichiarazioni da parte di Angelina durante Domenica In.