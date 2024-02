Sanremo

Vincenzo Chianese | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Ieri sera diversi utenti hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzare il televoto nel corso della finale del Festival di Sanremo. Adesso arriva voce che la classifica potrebbe essere annullata per possibili irregolarità.

Caos nel televoto durante la finale di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso da pochissime ore, tuttavia non manca un’ultima polemica. Ieri sera infatti, come in molti di certo sapranno, numerosi utenti hanno riscontrato problemi nell’utilizzo del televoto. La Rai e lo stesso Amadeus in diretta hanno infatti confermato che a causa delle migliaia di voti in arrivo si stavano verificando dei disagi. Tuttavia i vertici della rete pubblica hanno assicurato che nessun voto sarebbe stato sprecato.

Ciò nonostante questa mattina a intervenire è stato il Codacons, che all’Adnkronos ha fatto sapere di aver raccolto le segnalazioni dei telespettatori. Ma non solo. L’associazione infatti è pronta a indagare e qualora dovessero emergere possibili irregolarità nel televoto la classifica finale di Sanremo 2024 potrebbe essere annullata. Questo quanto si legge nella nota diramata:

“Il Codacons sta monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del Festival di Sanremo 2024. Eventuali problemi tecnici e anomalie durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero infatti alterare l’esito della gara e falsare la classifica finale del Festival. Per tale motivo attendiamo gli accertamenti del caso e chiarimenti da parte dei soggetti responsabili, a partire da Rai e società telefoniche, e se saranno confermati disservizi o irregolarità siamo pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l’annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024”.

Senza dubbio nelle prossime ore la Rai farà chiarezza su quanto accaduto ieri sera nel corso della finale di Sanremo 2024 e di certo ne sapremo di più in merito. Rimanete connessi per restare aggiornati su tutte le news.