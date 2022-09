Il comico Angelo Pintus diventa papà?

Qualche anno fa Angelo Pintus, il comico amato da tutti quanti, ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla compagna Michela Sturaro all’interno dell’Arena di Verona. Nel 2017, poi, finalmente il giorno delle nozze. Adesso, invece, pare che stia per diventare papà. A rivelarlo la segnalazione di un’utente che segue Deianira Marzano. L’influencer, infatti, ha pubblicato il messaggio affermando: “Augurissimi a Pintus e la moglie“. Queste le parole della persona in questione:

Ciao Deia. Ieri allo spettacolo di Pintus a Taormina ha detto che lui e la moglie aspettano un bambino. Ah dimenticavo… Si chiamerà Rafael in onore della mitica Rafaella Carrà.

Non vediamo l’ora di saperne di più anche sui social, come per esempio vedere la prima ecografia e non solo. Attendiamo di ascoltare le prime parole dei diretti interessati. Ricordiamo, inoltre, che nel passato di Angelo Pintus c’è anche l’apparizione in LOL – Chi ride è fuori su Prime Video. In un’intervista con Rolling Stone ha rivelato chi temeva di più: “All’inizio pensavo Frank Matano, poi, una volta iniziato il gioco, con Lillo ed Elio pensavo di impazzire“. Parlando del suo lavoro come imitatore, inoltre, ha affermato:

Mi piaceva moltissimo Conte. Però poi, quando lo imitavo in modo ironico, avevo le bimbe di Conte, le fan, che si arrabbiavano tantissimo. E quindi mi insultavano di brutto come la signora stamattina. Mi scrivevano cose tipo: «Vai a prendere per il culo Salvini, idiota!». Ma che cosa c’entra? È questa la cosa folle. Poi mi piaceva svegliarmi la mattina, quando faceva il decreto e subito partire con il suo: «Ecco qua, amici» (imita Conte, nda). Era un appuntamento fisso, aspettavamo tutti lui.

Seguiteci per non perdervi tante altre news su Angelo Pintus e il suo bambino. Vi terremo aggiornati nel momento in cui avremo ulteriori informazioni.

Novella 2000 © riproduzione riservata.