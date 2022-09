Vera Gemma è andata a Venezia 79 come protagonista di un film basato sulla sua vita. Lei stessa, infatti, è stata scelta da Tizza Covi e Rainer Frimmel come attrice principale. La pellicola ha fatto parte della sezione Orizzonti e ha riscosso grande successo. Queste le parole dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi:

Tizza stava lavorando a quel doc sul circo a quattro mani con Rainer Frimmel e io ero in un tendone alle porte di Roma, a allenarmi come domatrice. Si è incuriosita. Abbiamo iniziato a parlare, è scattata la complicità. Ho visto i loro film e mi sono piaciuti. Per scherzo ho detto: per voi farei anche la comparsa. Quando mi ha comunicato che stava scrivendo un film con me protagonista non volevo crederci. Prende ispirazione da alcune cose che mi sono successe. Io che mi allontano dal mondo ipocrita dello spettacolo in cui non vengo capita. Mai presa ai provini, sei non la bellona o la bruttina cha fa ridere spesso non trovi collocazione. Nel film Vera si allontana dal suo ambiente per buttarsi in mondo di borgata in cerca verità. Ho dato l’anima, ho fatto anche la costumista di me stessa, come risulta dai titoli di coda.