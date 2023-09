Anita, nuovo attacco a Heidi durante la pubblicità: “Questa alta un metro e quaranta”

NEWS

Debora Parigi | 29 Settembre 2023

Dopo il confronto, il pubblico ha sentito una frase di Anita contro Heidi

Questa sera nella puntata del Grande Fratello, tra i vari argomenti, c’è stato anche un confrontro tra Anita e Heidi. La diatriba tra loro ha origine dalla scorsa puntata quando la prima aveva detto più volte che la seconda ci provava un po’ con tutti i ragazzi della Casa. Una frase davvero infelice che aveva fatto rimanere la Baci, mentre l’altra si era giustificata spiegando le sue parole.

Come detto, stasera Alfonso Signorini ha voluto far parlare di nuovo le due ragazze per capire se era possibile riportare la pace oppure no. Rispondendo alle domande del conduttore, Anita ha detto che non pensa sia una gatta morta ma che sia una donna “attiva” e che prende l’iniziativa. A differenza sua che preferisce essere sedotta.

Ad Heidi invece ha chiesto se pensasse che la coinquilina fosse invidiosa di lei oppure no. La Baci ha detto di no e ha aggiunto: “Io non avevo nulla contro di lei. Però fa la ragazza diretta quando l’altra volta, nel momento in cui il video è uscito, ha messo la colpa al taglio del video e mi ha detto che con me non ha nulla”.

Proprio sul fatto dell’invidia, il pubblico si è accorto di una cosa durante la pubblicità del Grande Fratello. In pratica, una volta tornati dagli altri, Anita ha parlato con qualcuno e ha usato un’altra frase poco carina nei confronti di Heidi. Ha infatti detto: “Aspettavo solo che dicesse invidiosa, perché c’ho poco da invidià a sta alta un metro e quaranta”. Si sente bene la frase nel video qui sotto:

Anita: “Aspettavo solo che dicesse invidiosa perché c’ho poco da invidià a sta…”

Al pubblico non è piaciuta per niente questa frase e dobbiamo dire che la Olivieri è sempre meno apprezzata dagli utenti su Twitter.