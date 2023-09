Beatrice è la più votata ed è immune (per la felicità di Varrese): tutte le percentuali

NEWS

Debora Parigi | 28 Settembre 2023

Grande Fratello

I risultati del televoto del 28 settembre del Grande Fratello

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello e nuovo televoto che vede oggi il risultato dopo le nomination dello scorso lunedì. Il pubblico infatti è stato chiamato a votare chi salvare tra i cinque inquilini finiti in nomination. Dalla puntata del 25 settebre, che ha visto come primo eliminato dell’edizione Claudio, sono finiti al televoto Arnold, Beatrice, Giselda, Grecia e Vittorio.

E, come detto, gli spettatori hanno dovuto scegliere chi salvare. Il più votato avrà quindi un ruolo decisivo per quanto riguarda i suoi compagni di gioco. Vediamo quindi cosa è successo nel corso della puntata di oggi.

Una volta chiuso il televoto, Alfonso Signorini ha dato il responso, spiegando il fatto che il pubblico avesse votato il preferito. Il primo a non esserlo è stato Arnold, poi è stato fatto il nome di Grecia e infine quello di Vittorio. Sono quindi rimaste Giselda e Beatrice. E la preferita dal pubblico è risultata essere Beatrice. Queste le percentuali: Beatrice 34%, Giselda 27%, Vittorio 23%, Arnold 9%, Grecia 7%.

Il pubblico ha deciso che la preferita del pubblico è… BEATRICE! #GrandeFratello pic.twitter.com/S4nkmr14Qk — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 28, 2023

Ma qual è quindi il ruolo del più votato dal pubblico che quindi si è guadagnato l’immunità? In pratica Beatrice ha dovuto decidere di mandare uno degli altri concorrenti che erano al televoto con lei in nomination diretta per la prossima votazione che vedrà una nuova eliminazione. E così Beatrice ha deciso di mandare in nomination diretta Giselda.