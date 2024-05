Anita Olivieri, l’ex Edoardo verso Temptation Island?

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Maggio 2024

Grande Fratello Temptation Island

In queste ultime ore è cominciata a circolare l’indiscrezione secondo la quale l’ex fidanzato di Anita Olivieri avrebbe fatto il provino per Temptation Island. Ecco cosa sappiamo.

L’ex di Anita Olivieri a Temptation Island?

Di recente Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno informato i propri fan di essersi lasciati e lo hanno comunicato tramite un lungo messaggio sui social, tramite il quale hanno dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti:

“Abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi.

Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta, ma vi chiediamo di rispettare la nostra privacy”.

Di lì a poco sono state diffuse delle indiscrezioni per quanto riguarda proprio Anita Olivieri. Pare che l’ex gieffina del Grande Fratello sia andata a Torino, città dove abiterebbe il padre ma anche l’ex fidanzato Edoardo. Deianira Marzano ha fatto sapere che i due si sarebbero risentiti ma non ancora visti.

A un certo punto è arrivata una segnalazione anche ad Amedeo Venza: “L’ex di Anita ha fatto i casting per Temptation Island“. Non sappiamo ovviamente che cosa ci sia di vero e per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda del reality oppure l’annuncio ufficiale. Fatto sta che, secondo le voci di corridoio, potremmo rivedere Edoardo come tentatore nella prossima edizione.

Noi ovviamente vi terremo informati su ciò che succederà tra Edoardo e Anita Olivieri. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.