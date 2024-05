Tony Effe, la proposta di Fedez a cui ha detto no: “Non l’ho fatto” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Maggio 2024

Fedez

Stando a quanto raccontato da Tony Effe nel corso di una recente intervista sembrerebbe che abbia rifiutato una proposta di collaborazione con Fedez. Ecco le sue parole.

Il rifiuto di Tony Effe a Fedez

Come forse qualcuno di voi sa Tony Effe e Gaia Gozzi hanno inciso un singolo insieme, ‘Sesso e samba‘, che si è candidato a diventare una vera e propria hit estiva fin dal primo momento. Per tale ragione, com’è normale che sia, i due artisti stanno facendo promozione rilasciando interviste a giornali e radio. Ed è proprio a Radio 105 che il rapper ha fatto una rivelazione a proposito di Fedez.

A un certo unto, come possiamo ascoltare nel video qui sotto, il conduttore ha chiesto se hanno mai avuto dei featuring che “non sono mai andati in porto“. Entrambi i cantanti hanno risposto in maniera affermativa e l’altro li ha incalzati chiedendo dei nomi: “Non quaglia anche a livello caratteriale, magari. Con chi è successo? Mica è una cosa personale“.

A queste parole Tony Effe si avvicina al microfono e fa il nome di Fedez: “Lui ci ha provato. Però avevo il pezzo con Gaia e non l’ho fatto“. La cantante cerca di sdrammatizzare scherzando sui possibili titoli che avrebbero dato i giornali a queste dichiarazioni, mentre lo speaker afferma ironicamente: “Questo è un periodo fortunato per Federico, gli vanno bene tutte“.

LA REAZIONE DI GAIA MI STA MANDANDO AL CREATORE pic.twitter.com/q0dJNBr8XJ — ᴍɢ🪼 (@voltoincognito) May 28, 2024

Da una settimana, inoltre, si vocifera che ci sia maretta tra Tony Effe e il collega a causa di una donna famosa: Taylor Mega. Le indiscrezioni sostengono che Fedez fosse interessato all’influencer, nonché ex di Tony, e questo avrebbe causato una spaccatura nel rapporto fino ad arrivare allo smettere di seguirsi a vicenda su Instagram.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni e voci provenienti da segnalazioni arrivate a Deianira Marzano. Di conseguenza non abbiamo certezza siano andate effettivamente così le cose, ma a quanto pare Tony Effe avrebbe davvero declinato la proposta di Federico per un featuring. A voi sarebbe piaciuto?