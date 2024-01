Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri sera è scoppiato un litigio tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi in quanto quest’ultimo ha pronunciato una frase infelice sui gay. Anita Olivieri ha tentato di difenderlo, ma secondo il web ha fatto solo più danni.

Anita Olivieri difende Giuseppe

Nella serata di ieri Giuseppe Garibaldi ha fatto un’esternazione che non è molto piaciuta a Stefano Miele. Parlando delle persone omosessuali, infatti, il concorrente ha affermato di avere tanti amici gay e questo ha aperto un dibattito con l’altro inquilino. A tentare di difendere l’amico ci ha pensato Anita Olivieri, la quale però è stata criticata allo stesso modo.

Prima di tutto ha tentato di giustificare Garibaldi parlando della sua ignoranza considerato il luogo in cui è cresciuto, ovvero il paesino nel Sud Italia: “Lui vive in un paese, può migliorare ma non capisce. Non nel modo cattivo. Lui non vive a Milano, vive nel suo contesto ristretto con gli amici“. Poi ha aggiunto di non accusarlo di essere qualcosa che in realtà non è.

Miele spiega a Giuseppe che ciò che ha detto è una frase sbagliata, Giuseppe si sente accusato e Anita lo difende dicendo “viene dal sud Italia non puoi pretendere che capisce”

Non so cosa mi dia più fastidio tra i due.#grandefratello pic.twitter.com/UcxWE8LpYb — kait (@lushottie) January 6, 2024

Tuttavia il punto di incontro non è stato trovato e per tale ragione Anita Olivieri ha ribadito il concetto anche con i suoi amici: “Non viene da Milano che è una città futuristica e non ha a che fare tutti i giorni con queste cose“. Secondo lei uno dei più grandi pregi di Giuseppe è quello di sapere i suoi limiti, ma non dice nulla con cattiveria.

Aneeta: “ma una persona che vive su un monte, dove ci so 4 pecore e du persone, tu puoi pretendere che sappia come usare il VERBO UOMO, PERSONA?”



IL VERBO UOMO E PERSONA. #GrandeFratello pic.twitter.com/0KQUKHXEv5 — Oltracotanza (@oltracotanza) January 6, 2024

Come possiamo vedere dal video qui sopra, inoltre, ha anche fatto tutto un discorso con Sergio che non è stato molto apprezzato. Soprattutto perché ha affermato che “uomo” e “persona” sono dei verbi, facendo così una gaffe che non le è stata perdonata dal web:

“Ma una persona che vive su un monte, dove ci so 4 pecore e due persone, tu puoi pretendere che sappia come usare il verbo uomo, persona? Io so chi è Giuseppe, so da dove viene e cosa ha vissuto come persona”.

Vedremo come si svilupperà tutto ciò nella prossima puntata del GF. Oggi le liti potrebbero ancora continuare. Staremo a vedere.