Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri sera Giuseppe Garibaldi ha pronunciato la frase “ho tanti amici gay” e per tale ragione Stefano Miele gli ha spiegato cosa ci sia di sbagliato in tutto ciò. Per questo motivo è scoppiato un litigio.

Lite tra Giuseppe Garibaldi e Stefano

Ieri sera al Grande Fratello ne sono successe di tutti i colori. Dopo la celebrazione, più contenuta rispetto al solito in rispetto di Beatrice Luzzi, del compleanno di Massimiliano Varrese è scoppiato il putiferio. Alcuni gieffini hanno cominciato a discutere e litigare per svariati motivi. Ma partiamo da quello che riguarda Giuseppe Garibaldi e la frase infelice sulle persone omosessuali.

Molto spesso, anche all’interno del reality di Canale 5, alcuni concorrenti pronunciano la frase “ho tanti amici gay“, come a lasciare intendere di aver una mente aperta. Tuttavia questo concetto non è stato accettato da Stefano Miele, il quale ha tentato di spiegare all’inquilini cosa ci fosse di sbagliato. A questo punto è scoppiato una specie di litigio:

“Io non ti dico che ho tanti amici biondi. Non devi specificare. Essere gay non ha alcuna caratteristica diversa da un essere umano eterosessuale. Ti sto solo spiegando. Sei tu che ti stai alterando”.

ODDIO QUESTA FIGURA DI MERDA DEL BIDELLO E LA SUA AMICA CHE LO GIUSTIFICA DANDOGLI DELL’IGNORANTE . #grandefratello pic.twitter.com/KrbMsPSo8H — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 6, 2024

Tuttavia Giuseppe Garibaldi non ci sta e accusa Stefano di stare giocando di strategia perché, secondo lui, si sta appigliando al fatto che ha detto “uomo” invece di “persona“:

“Se tu mi vieni ad accusare uomo invece di persona. Tu ti vieni ad appigliare a un discorso in cui ti dico che ho tutte le tipologie di amicizie. Ti ho spiegato quali. Tu vuoi litigare e a me non piace”.

Stefano, tuttavia, rimane della sua idea e afferma: “Io ti sto solo spiegando che non puoi specificare“. La discussione è andata avanti ancora per un po’ di tempo ma alla fine entrambi sono rimasti della propria opinione. Vedremo cosa accadrà nella puntata in diretta del Grande Fratello di lunedì.