Il falò di confronto di Anna e Gennaro a Temptation Island 8

1 Nella seconda puntata di Temptation Island 8 c’è stato il falò di confronto anticipato tra Anna e Gennaro. Ecco cosa è successo tra i due.

Mercoledì 23 settembre durante la seconda puntata di Temptation Island 8 c’è stato il falò di confronto anticipato di Anna e Gennaro. Vediamo come siamo arrivati a questo momento e cosa è successo tra loro nel programma.

Per prima cosa lei è stata chiamato nel pinnettu e nel video il fidanzato, parlando con gli altri ragazzi, diceva che Anna non gli dava niente di buono, facendola passare male. Inoltre ha continuato con la questione dei soldi dicendo che la fidanzata gli fa i conti in tasca per spennarlo. Anche Gennaro è stato chiamato nel pinnettu. In un video Anna ha fatto un’esterna con il single Mario dove sono stati molto bene e si sono un po’ conosciuti. Tornati nel villaggio lei si è confrontata con le altre ragazze ed è venuto fuori che c’è stato feeling e che comunque potrebbe esserci un interesse perché il tentatore sembra davvero una bella persona e anche molto maturo. Gennaro ha chiesto il confronto anticipato.

Si passa al falò, con Anna che ha visto un video in cui Gennaro si è avvicinato molto a Giulia dicendo anche che lei è una vera donna perché ha fatto vari sacrifici, mettendola anche a confronto con la fidanzata, considerandola quindi migliore. I due poi si sono avvicinati tanto anche fisicamente. Al falò degli uomini Gennaro ha visto Anna parlare sempre del problema dei soldi e poi ha aggiunto che non è neanche stato educato bene e che non ha valori. Gennaro ha confermato la volontà del confronto anticipato. Un confronto che Anna non ha accettato, ma poi quando lui ha detto di voler lasciare lo stesso il programma, lei lo ha assecondato. A questo punto, era ormai Gennaro a non volerla più vedere, ma alla fine si è convinto.

Si arriva così al falò di confronto di Anna e Gennaro ed ecco cosa è successo…