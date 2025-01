Qual è il rapporto oggi tra Anna Lou Castoldi e suo padre Morgan? La deejay ne ha parlato apertamente a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin.

Il rapporto tra Anna Lou Castoldi e Morgan

Questo pomeriggio dopo le vacanze natalizie è tornato il primo appuntamento dell’anno con Verissimo. Ospite in studio tra i tanti protagonisti della puntata anche Anna Lou Castoldi, reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle.

La chiacchierata con Silvia Toffanin è stata principalmente incentrata sulla sua vita privata (ha dichiarato di essere single) e sul rapporto con il suo genitori. Belle le dichiarazioni riservate a sua madre Asia Argento, ma in particolare c’è stato un lungo discorso rivolto anche al padre Morgan. Anna Lou Castoldi ha confidato qual è il loro reale rapporto attuale.

“Papà lo amo tantissimo”, ha esordito con una dolcezza disarmante Anna Lou Castoldi. L’ex volto di Ballando con le Stelle ha ammesso che ogni volta che si trova a Milano va sempre da lui e trascorrono del tempo insieme.

“Abbiamo un bel rapporto bello. Lo vedo quando riesco e cerco di andarlo a trovare il più possibile. La vita non è così facile. Quando lo vedo passiamo tanto tempo insieme. Veramente abbiamo un rapporto bello, profondo e sincero e sento che mi capisce e viceversa. Sa che ci sono, anche se a volte lo dimentica. Non lo abbandonerò mai e ascolterò sempre”, ha rivelato Anna Lou Castoldi spiegando poi cosa fanno di solito nel tempo libero.

Nella sua intervista Anna Lou ha raccontato che per quanto Morgan possa essere una persona complicata, ha comunque tanto da dare. Non è voluta entrare nelle dinamiche delle cose successe recentemente, ma lo reputa un’artista importante e spera che riesca ad esprimersi ancora.

“Sta soffrendo e non sta benissimo. Io glielo dico di prendersi del tempo per sé e riflettere sulle sue cose. È un momento. Non sarà per sempre così. Magari ne parlerà lui. Io lo perdono sempre? È il mio papà. Se dovesse fare qualcosa di imperdonabile con me ci rifletterei. Non mi ha mai fatto dubitare di essere amata”, ha proseguito Anna Lou Castoldi a Verissimo.

Le parole sulla madre

Non solo papà Morgan. Anna Lou Castoldi ha parlato anche del bellissimo legame che ha con sua madre Asia Argento, che le ha mandato un tenero videomessaggio. Le due sono molto unite e hanno un rapporto davvero meraviglioso.

Crescendo ha ammesso che i litigi si sono affievoliti, adesso invece si concedono i loro spazi e sono di supporto l’una per l’altra. Anna Lou Castoldi e Asia Argento hanno imparato con il tempo ad ascoltarsi.

“È incredibile. Sono grata a lei ed è la mamma migliore che potessi desiderare. Lei è veramente anche troppo fantastica. Spesso mi chiedo cosa ho fatto per meritarmi una mamma così. Ogni volta che torno a casa mi riempie d’affetto, spero di ricambiare allo stesso modo. L’amore di una madre è infinito. Io sono dipendente dalle sue coccole”

Con queste dolcissime parole Anna Lou Castoldi ha parlato di sua madre Asia Argento e di quanto sia legata a lei, oltre alle parole d’affetto rivolte anche a Morgan.