Nella nuova serie TV, Ilary Blasi ha fatto una rivelazione piuttosto piccante sulla sua intimità con il fidanzato Bastian Muller. Ecco cosa ha detto la conduttrice tra una confidenza e un’altra.

La rivelazione piccante di Ilary Blasi

Mentre vola la docu-serie di Ilary Blasi su Netfix, dal titolo “Ilary”, emergono dettagli e rivelazioni interessanti sulla vita privata della conduttrice e sulla sua quotidianità tra viaggi, così come lavoro, ma anche amicizie e amore.

Inevitabilmente tra le tante cose si è parlato anche della sua nuova vita accanto a Bastian Muller, dopo la rottura con Francesco Totti. Alla presentatrice è stato chiesto com’è cambiata la sua intimità dopo 20 anni di matrimonio, ora che è con un altro uomo.

Lei cosa ha detto? Ilary Blasi ha sempre ammesso, così come accaduto in un servizio de Le Iene, che per lei non è mai stato un tabù. Anche nella serie “Ilary” la conduttrice ha parlato, durante una conversazione tra amiche, di intimità e giochini erotici.

Ma come sta vivendo la sua nuova vita anche da questo punto di vista e com’è stare dopo 20 anni con un’altra persona? Ilary Blasi ha ammesso:

“L’intimità con una nuova persona dopo 20 anni? C’è un detto ‘scopa nuova, scopa bene’ (ride, ndr). Io mi vergogno di queste cose… lo vedrà pure mia madre dai. Quando c’è attrazione di conseguenza viene tutto naturale. Il sesso è la cosa più naturale che c’è. Non ho trovato difficoltà ad adattarmi a un nuovo corpo”.

Infine Ilary Blasi ha fatto sapere a riguardo: “Sempre quello fai, non è che ti puoi inventare chissà cosa. Ma anche con le amiche non è che dico chissà cosa, sì certo il racconto e la battuta ci sono sempre state, ma niente più. Il sesso è divertimento, è leggero. Tabù? Lo puoi pure ‘fare strano’, però posso dire una cosa? Io sto comoda a letto. Sì, una volta fa una cosa diversa, però con il classico non ti sbagli mai”, ha concluso Ilary Blasi.