A Verissimo oggi pomeriggio durante la puntata Manuel Bortuzzo ha parlato per la prima volta della denuncia all’ex fidanzata Lulù Selassié: “Mi dispiace, abbiamo perso entrambi”.

Non solo l’intervista di Anna Lou Castoldi a Verissimo, tra gli altri ospiti della puntata di oggi anche Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ed ex gieffino ha parlato per la prima volta della denuncia all’ex Lulù Selassié, conosciuta proprio durante l’esperienza al Grande Fratello.

Dopo tanto parlare, Manuel Bortuzzo per la prima volta si è espresso pubblicamente, rivelando come ha vissuto questi momenti. Ha ammesso di non poter dire troppo, per questioni legali, ma ci ha comunque tenuto a spendere due parole su questa faccenda:

“Non ne posso parlare per questioni legali, ma quello che mi sento di dire è che sono dispiaciuto e sono stato male. Con lei sognavo il meglio e il bene. Ho quasi una sensazione di sconfitta. A livello umano mi dispiace, ma ero arrivato a un punto in cui ho dovuto prendere quella decisione per il mio bene. Questa è una sconfitta da entrambe le parti, non me lo sarei mai aspettato. Io sono sensibile, ho accusato questa cosa“, ha detto Manuel Bortuzzo a Verissimo.

La felicità accanto alla nuova fidanzata Costanza

C’è stato spazio anche per parlare di altro. Oggi infatti Manuel Bortuzzo è fidanzato con Costanza, che gli ha inviato un dolce videomessaggio. Così l’ex gieffino si è sentito di raccontare qualcosa del loro rapporto, spiegando di avere delle belle novità in amore, che gli regalano tanti sorrisi.

Dalle sue parole si percepisce tanto. Manuel Bortuzzo ha ammesso che lei ha saputo come stargli vicino e gli vuole bene davvero. È in grado poi di rispettare i suoi spazi:

“Quando stai bene e ti diverti, tutto diventa più semplice. Ho incontrato una persona speciale che mi fa stare bene e mi permette di divertirmi. Venivo da un periodo di tensioni interne e, anche se non avevo perso del tutto la fiducia nell’amore, avevo paura di conoscere nuove persone”.

Manuel Bortuzzo ha spiegato che hanno costruito tutto in totale sincerità e si sono conosciuti per quello che sono realmente, con pregi e difetti. Si sono messi alla prova con una vacanza insieme. Per entrambi è stato un vero e proprio banco di prova che ha rafforzato così il loro legame.