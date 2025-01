Alfonso Signorini pare stia puntando a un altro ritorno al Grande Fratello. Si parla della possibilità di vedere Lory Del Santo nel reality show. L’attrice e regista si è esposta a Storie di donne al bivio sulle indiscrezioni che la riguardano.

Lory Del Santo torna al Grande Fratello?

Durante la puntata di Storie di donne al bivio – weekend è stata ospite Lory Del Santo. E tra i tanti gossip di giornata anche l’attrice e regista ci ha confermato un’indiscrezione molto interessante. La Del Santo infatti ha risposto a una domanda a proposito di un suo possibile ritorno nella Casa del Grande Fratello.

C’è da dire che spesso se n’è parlato, ma non c’era mai stata una conferma e una smentita. Per tale motivo Monica Setta ha deciso di fare chiarezza e chiedere così a Lory Del Santo cosa ci fosse di vero in tutto ciò. L’attrice c’è da dire che non ha confermato o smentito un possibile coinvolgimento nel programma televisivo condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia ha confermato le voci, ammettendo di stare valutando la proposta:

“Amo il mio lavoro e non vorrei mai perdere una proposta. Amo essere in TV, amo lavorare e dire di no non mi fa dormire la notte. D’altro canto quando ho fatto il Grande Fratello una volta anni fa non ero nel mood veramente felice, ero molto triste chiaramente per una cosa che era accaduta gravissima nella mia vita”.

Nonostante ciò Lory Del Santo ha spiegato che questo le è comunque servito a confrontarsi con altri concorrenti e non cadere nella tentazione di chiudersi in sé stessa. Quindi si è costretta a parteciparvi anche se non era nel mood. Ma ora?

“Adesso mi sono ripresa e potrei esserci”, ha detto Lory Del Santo a cinque anni la sua partecipazione nel 2018 al GF Vip.

Così tra una battuta e un’altra Lory Del Santo ha confermato le voci di un possibile ritorno nella Casa del Grande Fratello a causa di una proposta ricevuta: “È verissimo ma ero incerta, non sapevo con le vacanze di Natale. Adesso ancora sono lì e potrei”.

Quindi che significa ora? Lory Del Santo la vedremo davvero tra i concorrenti del Grande Fratello? Per ora è tutto in divenire, ma chissà non possa verificarsi per davvero!