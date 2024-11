L’esibizione di Anna Lou Castoldi non ha convinto i giudici e, per la prima volta dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha ricevuto dei commenti negativi.

Le critiche ad Anna Lou Castoldi

Anna Lou Castoldi, dopo aver ricevuto i complimenti nella prima manche con la dedica alla nonna Daria, non ha convinto con la seconda performance. Le sue movenze sono sembrate strane e fuori tempo ai giudici, i quali si sono sorpresi di tale peggioramento immotivato.

Dopo Carolyn Smith, che ha commentato un lato più tecnico, è stata la volta di Fabio Canino: “Mi è piaciuto meno, la vostra disinvoltura l’ho vista come menefreghismo. I passi c’erano ma la parte libera mi ha dato questa sensazione“. Della stessa opinione anche Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, la quale ha affermato:

“La prima volta in cui ti ho visto in difficoltà. Sembrava che ripassassi la coreografia mentre ballavi. In più, sembrava faticassi a star dietro a Nikita. Era a tempo ma sembrava tu non lo fossi.

C’era intesa e c’era tutto. Trovo che le ultime due vostre esibizioni siano in forte calo e questo mi stupisce. Che in dirittura finale abbiate questo calo mi preoccupa un po’, sono sincera. Molto impacciato”.

Alla fine hanno ottenuto un punteggio totale di 29 punti.