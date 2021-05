1 Le parole di Anna Pettinelli

Una delle prime persone a credere in Aka7even come sappiamo è stata Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica infatti fin dal primo momento ha deciso di prendere il rapper sotto la sua ala, riuscendo a portarlo fino in finale. Nonostante tra i due spesso ci siano stati degli scontri, Luca e Anna sono rimasti in ottimi rapporti, e proprio in queste ore la maestra ha parlato del suo allievo in una lunga intervista per FanPage. Nel corso della chiacchierata, la Pettinelli ha ricordato la prima volta che ascoltato Aka cantare. Ecco cosa ha svelato in merito:

“Quando Maria De Filippi ci ha chiamato per farci vedere una serie di provini, ho notato subito questo ragazzo che aveva portato una cover di Bruno Mars pazzesca al pianoforte e “Yellow”, il suo primo singolo. Ho detto subito ‘Questo è forte, lo vorrei’. Ce n’erano altri bravi, avevo selezionato anche Sangiovanni. Ma Aka7even mi aveva colpito subito”.

Ma non solo. Poco dopo Anna Pettinelli ha svelato anche perché non ha fatto cantare “Mi Manchi” ad Aka7even nel corso della finale di Amici 20. Il brano come sappiamo è amatissimo dal pubblico e in breve ha vinto dapprima il disco d’oro, e in seguito il disco di platino. Ma perché dunque la conduttrice non ha permesso a Luca di esibirsi col suo inedito durante della finale? Ecco cosa ha raccontato in merito lei:

“Perché non gli ho chiesto di cantare “Mi Manchi” in finale? Era una strategia. Se fosse andato avanti, come speravo, me la sarei sparata in un secondo momento. Sapendo che doveva cantare tre canzoni, ho dovuto fare una scelta. Non poteva cantare tre inediti”.

Anna Pettinelli successivamente ha raccontato anche cosa è accaduto tra lei e Aka7even dopo la sua eliminazione. Leggiamo le sue parole.