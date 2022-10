1 Lo sfogo di Anna Pettinelli

In queste ore a prendere le parti di Jessica Morlacchi è stata Anna Pettinelli. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo negli ultimi giorni si è scatenata una vera bufera mediatica intorno a Memo Remigi, accusato di aver palpeggiato il fondoschiena della sua collega durante una recente puntata di Oggi è un altro giorno. Dopo che l’accaduto è stato portato alla luce, Remigi è stato licenziato dal cast della trasmissione e a intervenire è stata anche la conduttrice Serena Bortone, che dopo aver annunciato l’allontanamento di Memo dal programma si è schierata dalla parte della Morlacchi.

Adesso come se non bastasse a dire la sua con un post sui social è stata anche Anna Pettinelli. La speaker radiofonica non solo ha preso le difese di Jessica Morlacchi, ma ha anche svelato un retroscena inedito, affermando di essere stata anche lei in passato vittima di molestie, ma di non aver mai parlato prima d’ora. Queste le sue dichiarazioni:

“Che vuoi che sia una pacchetta sul sedere? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando un ca**o! Il fatto è che se questo video non fosse finito sui social Jessica Morlacchi probabilmente non avrebbe denunciato l’accaduto e tutto sarebbe passato sotto silenzio. È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto. Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo. Spero che oggi le donne abbiano coscienza di quanto questi atteggiamenti debbano essere denunciati e condannati senza scuse. Scuse che in questo caso non arriveranno mai a Jessica perché vorrebbe dire confermare l’accaduto, cosa, che al momento, il molestatore in questione nega recisamente”.

Il post di Anna Pettinelli non è naturalmente passato inosservato e in queste ore ha fatto il giro del web. Nel mentre dopo l’accaduto a rompere il silenzio sui social è stato anche lo stesso Memo Remigi. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.