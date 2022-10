In queste ore è diventata virale una notizia che riguarda Memo Remigi. Lui è stato tra i protagonisti della passata edizione di Ballando con le stelle. Da tempo però ha fatto parte del cast di Oggi è un altro giorno. Si tratta del programma pomeridiano in onda su Rai 1. A portare all’attenzione del pubblico ciò che ha fatto proprio all’interno della trasmissione è stato Dagospia. Il tutto è avvenuto nella puntata di venerdì 21 ottobre 2022. Questo quanto si legge sul portale:

La regia in primo piano inquadra Remigi e Jessica Morlacchi, poi stacca su Serena Bortone ma dietro si vede chiaramente la mano del cantante 83enne poggiata sul fianco della Morlacchi. Mano che scende fino ad arrivare al lato B con una visibile palpata in diretta tv. La leader dei Gazosa non gradisce e schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo palpeggiamento la riporta in alto al fianco, tenendola ferma.

Dagospia ha informato che dietro le quinte il gesto di Memo Remigi abbia scatenato un piccolo terremoto. La Morlacchi si sarebbe infuriata ricevendo il sostegno dei dirigenti e dei responsabili. Non presente nelle puntate di lunedì, martedì e mercoledì in molti hanno pensato fosse stato sospeso. A togliere qualsiasi dubbio, però, ci ha pensato la conduttrice Serena Bortone nella puntata di oggi giovedì 27 ottobre 2022. Qui sotto il video.

Come avrete notato da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato. In questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi. Di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica . Solidarietà mia, della direttrice e dell’azienda. Il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora.