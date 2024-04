Anna Pettinelli ci regala una sensuale esibizione insieme a Raimondo Todaro (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 20 Aprile 2024

Amici 23

Ha di nuovo sorpreso tutti Anna Pettinelli con Raimondo Todaro facendo una performance sensuale per il guanto prof

Una coppia di professori che sta davvero sorprendendo ad Amici 23 è quella formata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Nei guanti prof, infatti, stanno dimostrando grandi capacità, soprattutto nel cadere e rialzarsi, letteralmente. Vediamo quindi cosa hanno combinato della puntata di stasera Pettinelli e Todaro.

L’esibizione di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro nella quinta puntata di Amici 23

Non si può nascondere che la coppia di professori di Amici 23 formata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro stanno dando spettacolo quando si tratta dei guanti di sfida dei professori. La bravura di Raimondo la sappiamo, essendo un ballerino eccellente, ma sicuramente Anna ha sorpreso nonostante non abbia mai veramente ballato nella sua vita.

Dopo aver dato varie dimostrazioni nel corso delle precedenti puntate, mostrando di essere anche capace di rialzarsi letteralmente dopo varie cadute in esibizione, anche nella quinta puntata del Serale ha fatto vedere un altro lato.

Il tema scelto dal pubblico per questo quinto guanto di sfida prof è “dove mi porti”. A tal proposito ogni coppia ha scelto il luogo e da lì ha creato una coreografia. Dopo i Cuccarini-Emanuel è stato il turno di Pettinelli e Todaro che hanno scelto come luogo un locale in cui si balla. Ma qui hanno sorpreso tutti danzando sulle note di una milonga, quindi una coreografia molto sensuale.

Anna Pettinelli ha ballato con i tacchi da latino-americano e a un certo punto si è fatto sollevare dai ballerini professionisti. Per fortuna questa volta non c’è stata alcuna caduta. Ma non solo, la prof di canto è stata davvero molto sensuale e hot, lasciando tutti a bocca aperta.

Per rivedere tutta la puntata o le parti più importanti di Amici potete collegarvi al sito di Mediaset Infinity o a quello di Witty TV.