Emanuel Lo e Lorella Cuccarini fenomenali nel guanto prof con il musical West Side Story (VIDEO)

Debora Parigi | 20 Aprile 2024

Un altro grande numero nel guanto prof per Emanuel Lo e Lorella Cuccarini che hanno portato in scena il musical West Side Story

C’è poco da ridere quando Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si esibiscono ad Amici 23 nel guanto professori. Ogni performance è uno spettacolo e a ogni puntata sorprendono. Nella quinta puntata del Serale ci hanno regalato una loro versionale del musicale West Side Story. E il risultato è stato favoloso.

L’esibizione di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini nella quinta puntata di Amici 23

Siamo arrivati alla quinta puntata del Serale di Amici 23 e oltre alla gara che sta andando in corso per gli allievi c’è in parallelo quella dei professori. Ecco che quindi dopo la seconda manche (che ha visto l’eliminazione provvisoria di Aurora andata al momento al ballottaggio con Mida), c’è stato il guanto prof.

Il tema scelto dalla community, cioè il pubblico, è stato “dove ti porto”. Quindi ogni coppia doveva scegliere un luogo e lì crearci una coreografia come preferivano.

La coppia formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ci ha regalato, come sempre, un numero eccezionale. Hanno scelto come luogo il teatro (molto noto a Lorella che recita a teatro in vari musical). E proprio partendo da questo i due professori hanno messo in scena un pezzo che si è ispirato a al noto musical West Side Story.

Inutile dire che il risultato è stato eccellente. Emanuel e Lorella hanno dimostrato la loro grande bravura e si sono presi grandi applausi. Ecco che quindi non potevano che riceveri grandi apprezzamenti dai giudici.

Per rivedere tutta la puntata o le parti più importanti di Amici potete collegarvi al sito di Mediaset Infinity o a quello di Witty TV.