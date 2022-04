1 Perché è finita tra Livio Cori e Anna Tatangelo

Si vociferava, fino a gennaio 2022, che Livio Cori e Anna Tatangelo si sarebbero dovuti sposare. Una foto, infatti, avrebbe dato l’indizio per far intuire l’arrivo di questo passaggio importante nelle loro vite. Su Diva e Donna, inoltre, si leggeva:

Anna Tatangelo con l’anello di fidanzamento. Una veretta di diamanti con un solitario. Una promessa di matrimonio. Un legame, quello con Livio Cori, che profuma di nozze… La conduttrice di “Scene da un matrimonio “, presto di nuovo in onda su Canale 5, a cena con il suo uomo mostra l’anello di fidanzamento. Dopo la storia con Gigi D’Alessio durata 15 anni circa, Anna ha trovato un nuovo amore e potrebbe davvero arrivare presto all’altare. Sarebbe la prima volta per entrambi.

Ad aprile dello stesso anno, però, la notizia inaspettata: Livio Cori e Anna Tatangelo si sono lasciati. Dopo le indiscrezioni è arrivata, alla fine, la conferma. Se da parte della cantante ancora non c’è stata nessuna dichiarazione, Livio ha parlato dei motivi che hanno portato alla fine del rapporto. Come riporta anche Fanpage, lo staff del rapper napoletano ha fatto pubblicare sul settimanale Oggi una nota:

Dopo le voci, Livio Cori ha voluto rompere il silenzio e, con una nota riportata al settimanale Oggi dal suo staff, ha fatto sapere di stili di vita inconciliabili e impegno professionali inconciliabili con quelli della cantante. “Il nome della Tatangelo è pesante”, fa sapere tramite la nota il rapper che non è riuscito a digerire il fatto di avere una donna famosa, con un ex compagno dal nome importante, al suo fianco nella vita di tutti i giorni.

Al momento, ricordiamo, Anna Tatangelo a differenza di Livio Cori non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione. C’è chi pensa che non si siano lasciati in buoni rapporti. Dal profilo Instagram della cantante, infatti, sono sparite tutte le foto insieme. Qualche tempo fa, però, Anna ha parlato in difesa di LDA quando ancora era nella scuola di Amici…