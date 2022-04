Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati

1 Anna Tatangelo è nuovamente single

Sono trascorsi quasi due anni da quando Anna Tatangelo ha annunciato la separazione ufficiale da Gigi D’Alessio dopo un lunghissimo amore. Da quel momento i due cantanti hanno totalmente voltato pagina e mentre l’artista partenopeo ha dato alla luce un altro figlio, nato dall’amore dalla sua nuova compagna, Anna si è legata a Livio Cori. Per settimane si è parlato di questa nuova storia, che inizialmente tuttavia non è stata confermata da parte dei diretti interessati. Pochi mesi fa però, a un tratto, i due hanno deciso di uscire alla luce del sole, iniziando anche a mostrarsi sui social. Tutto sembrava andare a gonfie vele tra la Tatangelo e Cori, al punto che si è anche parlato di matrimonio. Secondo il settimana Diva e Donna infatti la coppia avrebbe pensato anche al passo successivo. Questo quanto si leggeva in merito:

“Anna Tatangelo con l’anello di fidanzamento. Una veretta di diamanti con un solitario. Una promessa di matrimonio. Un legame, quello con Livio Cori, che profuma di nozze… La conduttrice di “Scene da un matrimonio “, presto di nuovo in onda su Canale 5, a cena con il suo uomo mostra l’anello di fidanzamento. Dopo la storia con Gigi D’Alessio durata 15 anni circa, Anna ha trovato un nuovo amore e potrebbe davvero arrivare presto all’altare. Sarebbe la prima volta per entrambi”.

Poco fa però è giunta una notizia del tutto inaspettata. Chi ha infatti annunciato che Anna Tatangelo e Livio Cori si sono ufficialmente lasciati! Attualmente non è ancora chiaro cosa sia accaduto tra i due cantanti, ma non è escluso che nelle prossime ore entrambi decidano di intervenire per la prima volta.

Nel mentre qualche mese fa a parlare è stata Silvia, sorella di Anna, che ha svelato perché la cantante e Gigi D’Alessio si sono lasciati. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.