Debora Parigi | 22 Settembre 2023

Nuovo record per Annalisa, la sua Bellissima infatti è nella classifica Top singoli da ben un anno, prima volta per una solista italiana

Il 2 settembre 2022 (era un venerdì) usciva su tutte le piattaforme di streaming la canzone “Bellissima” di Annalisa. Scritta da lei nell’agosto di un anno prima (2021) in collaborazione con Paolo Antonacci e Davide Simonetta (quest’ultimo anche produttore sotto lo pseudonimo D.whale), è stato il primo passo della cantante verso una nuova direzione musicale. Ed è anche per questo motivo che è passato molto tempo dalla scrittura alla pubblicazione del brano.

Proprio lo scorso anno, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, l’ex allieva di Amici spiegò come era nata questa canzone. “Ho scritto Bellissima nell’agosto del 2021, in un momento decisivo della mia carriera, quello in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, sì, ma con le lacrime. È esattamente come sono io”.

E in effetti questo brano continuiamo ancora a ballarlo. Accolto subito benissimo dalla critica musicale e dagli ascoltatori, il grande successo è arrivato dopo che è diventato virale su TikTok. In particolare grazie ai balletti di Joey Di Stefano (col quale successivamente la stessa Annalisa ha collaborato). Sin da subito “Bellissima” è finita nella Top Singoli e ora che è passato un anno da quell’uscita abbiamo il nuovo record della cantante. Infatti questa sua canzone è rimasta in classifica per oltre 52 settimane, più di un anno in pratica. Si tratta del primo brano di un’artista solista italiana a conseguire tale traguardo.

Oggi Nali, come viene spesso chiamata, sta avendo un altro grandissimo successo con Mon Amour, anche questo brano continua a essere in classifica, ad essere ballato e ascoltato ovunque e ad avere tanti riconoscimenti. Inoltre il 29 settembre uscirà il suo nuovo album, “E poi siamo finiti nel vortice”, che sarà seguito da un tour musicale previsto per il 2024. A tal proposito, le date dei concerti sono già state rese note