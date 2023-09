NEWS

Nicolò Figini | 22 Settembre 2023

Le critiche a Fiordaliso

Non molti giorni fa abbiamo affrontato questo discorso in merito a una gaffe Fiordaliso nei confronti di Arnold. In sostanza la cantante lo stava cercando e a un certo punto lo ha trovato sul divanetto in giardino accanto a Giselda. In quel momento ha esclamato: “Sei troppo scuro, non ti vedevo“.

Il concorrente, con grande ironia e un sorriso sulle labbra, le ha risposto: “Per questo ho messo la giacca chiara“. Forse capendo di aver fatto una gaffe, quindi, l’artista ha affermato: “No, ma il colore del coso… Ti ho cercato in camera e non capivo dove fossi. Perché non balli?“.

In queste ore, invece, Fiordaliso secondo il web ha sbagliato un’altra volta. Alcuni concorrenti stavano ballando e ha voluto fare un complimento al compagno di avventura: “Poi lui così, in mezzo a noi, di colore, è bellissimo. Mi sembra di stare in America. Siamo in America“. Poi qualcuno che sembra Beatrice replica: “Soprattutto balla benissimo, ovviamente“.

Come notiamo dal video Arnold non è sembrato infastidito, ma le persone sul web si sono indignate. Questo perché loro la cantante ha compiuto una seconda gaffe in sua presenza. Inoltre, l’affermazione ha dato origine a un luogo comune, come quello espresso proprio dalla Luzzi:

“Questi luoghi comuni anche se non vogliono avere una finalità razzista poi di fatto alimentano stereotipi. Oltretutto il termine ‘di colore’ non andrebbe utilizzato”.

