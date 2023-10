Spettacolo

Vincenzo Chianese | 12 Ottobre 2023

La rivelazione inedita di Annalisa

Non si arresta il successo di Annalisa. Dopo aver dominato le classifiche per un anno intero con Bellissima e Mon Amour, la cantante da pochi giorni ha pubblicato il suo nuovo album di inediti, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che ha conquistato il primo posto. Nel mentre la Scarrone sta preparando il suo primo tour di palasport, che inizierà con un’anteprima speciale dal Mediolanum Forum di Milano il prossimo 4 novembre. In queste ore intanto l’ex protagonista di Amici è stata ospite di Social Club, la trasmissione radiofonica in onda su Radio 2. Nel corso della chiacchierata con Luca Barbarossa e Andrea Perroni, la Scarrone ha fatto una rivelazione inedita su Bellissima, raccontando che la canzone è nata da un due di picche. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Bellissima è nata con un due di picche. Se poi lui si è pentito ed è tornato in ginocchio? Questo ve lo racconterò in privato. Incredibile che abbiano tirato un bidone a me? Invece è successo. Davanti a queste cose uno si chiede se ha sbagliato qualcosa”.

Ma non è finita qui. Annalisa infatti ha anche fatto una precisazione sui suoi testi, e in merito ha affermato:

“La verità è che dentro una canzone raramente racconto di un episodio, di una persona. Qui in realtà c’è un episodio scatenante e mi viene da pensare a tutte le volte in cui mi aspettavo che qualcosa sarebbe stato meraviglioso e invece le cose non vanno mai come ti aspetti. Tutto parte da una delusione”.

Infine, parlando del concerto evento già sold out che la attende a Milano, Annalisa aggiunge: “Sono emozionata e impaziente, ci siamo quasi. Non vedo l’ora di essere là insieme alla gente per condividere finalmente questo viaggio con loro, per portare tutti nel mio mondo, in questo vortice”.