Nicolò Figini | 6 Ottobre 2023

L’album di Annalisa

Di recente abbiamo parlato di un’intervista che Annalisa ha rilasciato in radio durante la promozione del suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice“. In questa occasione ha potuto parlare del suo rapporto con Maria De Filippi e di quanto le sua stata vicina nel corso della propria carriera:

“Io la sento vicino sempre, devo essere sincera. Però devo dirti che il fatto che nei momenti davvero importanti non è mai mancata. Lei è sempre stata una consigliera. Ma anche una chiacchiera a volte. Lei è molto sintetica, però cavolo… In quelle due parole che ti dice… Stai già meglio dopo.

“Non lo so. Di questo non abbiamo parlato in maniera dettagliata. Però io ho percepito un grande sostegno da parte sua. Anche apprezzamento nel momento in cui, per esempio, sono andata a cantare i miei singoli ad Amici. Ho visto veramente uno spiegamento di forze… Coreografie meravigliose… Un appoggio bello, è sempre stata così devo dire”.

Siamo sicuri che Maria sarà ancora più felice e orgogliosa di Annalisa non appena leggerà la notizia che si è diffusa sul web in queste ore. La stessa cantante sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui afferma che l’album “E poi siamo finiti nel vortice” è al primo posto in classifica tra gli album e i vinili più venduti. Inoltre, anche quattro brani sono in classifica.

Stando a quanto affermato anche da Andrea Conti, in più, si tratta del primo disco di Annalisa a esordire in vetta e il primo di un’artista italiana a raggiungere tale posizione da 6 mesi a questa parte. Voi cosa ne pensate? Siete contenti del successo dell’artista?

