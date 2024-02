NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2024

Annalisa

Anche Bruno Barbieri è fan di Annalisa! In queste ore infatti il celebre giudice di Masterchef si è scatenato sulle note di Sinceramente.

Bruno Barbieri balla Annalisa

Sappiamo tutti che questo per Annalisa è un periodo d’oro. Dopo gli straordinari successi del 2023, sembrerebbe che anche il nuovo anno sia partito col botto per la cantante. Solo la scorsa settimana la Scarrone si è classificata al terzo posto al Festival di Sanremo 2024 e in questi giorni la sua canzone Sinceramente sta scalando le classifiche. Come se non bastasse l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta preparando diverse sorprese per i suoi fan. L’artista ha infatti annunciato che a breve verrà rilasciata la versione spagnola del pezzo sanremese e di certo in molti attendono di scoprire come ci stupirà. Ma non solo.

La Scarrone infatti sta anche lavorando al suo tour, che nei prossimi mesi la porterà in giro per l’Italia intera. Non mancherà anche un concerto evento all’Arena di Verona, che sarà ricco di emozioni e sorprese. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Sui social sta girando un video con protagonista Bruno Barbieri, celebre chef e giudice di Masterchef, mentre balla e si scatena sulle note di Sinceramente di Annalisa. La clip ha naturalmente fatto in breve il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti.

Barbieri fan di Annalisa, sinceramente me lo aspettavo pic.twitter.com/QuJDyiwQ9k — Mårta🕷🦂 (@_sm4rtass_) February 16, 2024

Sembrerebbe dunque che anche il protagonista di 4 Hotel sia un fan della Scarrone. La cantante intanto è pienamente concentrata sui suoi prossimi impegni e senza dubbio per le prossime settimane potrebbero essere previste tante altre sorprese per i fan, e non solo. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo all’ex alleva di Amici, che si sta godendo il meritato successo.