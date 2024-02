Sanremo

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In questi giorni Sinceramente di Annalisa sta facendo cantare e ballare tutto il pubblico. Il brano nel mentre si conferma essere il quinto miglior debutto femminile su Spotify a livello mondiale nel 2024.

Annalisa entra nella classifica mondiale di Spotify

Si parla ancora una volta dei successi di Annalisa. Sappiamo tutti che il 2023 è stato un anno incredibile per la cantante, che ha raggiunto traguardi da capogiro. Tuttavia sembrerebbe che anche il 2024 vedrà la Scarrone tra le protagoniste assolute della musica italiana e tante sono le novità che attendono il pubblico. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta per partire col suo primo tour di palasport, che toccherà le principali città d’Italia e anche l’Arena di Verona. Ma non solo.

La cantante ha anche rivelato che prossimamente verrà rilasciata la versione spagnola del suo brano sanremese, segno dunque che la Scarrone è pronta ad aprirsi al mercato estero. Ma non è finita qui. In queste ore infatti è arrivato l’ennesimo traguardo per l’artista. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Annalisa con Sinceramente ha registrato il quinto miglior debutto femminile a livello mondiale su Spotify nel 2024. Il brano ha infatti totalizzato ben 1,8 milioni di stream. Dietro di lei artiste del calibro di Ariana Grande, Beyoncé e Nicki Minaj, che si posizionano rispettivamente al primo, secondo e quarto, e terzo posto con i loro ultimi singoli.

Grande soddisfazione dunque per la Scarrone, che entra nella classifica mondiale di Spotify. La cantante intanto al momento si sta concentrando solo e unicamente sullo show che porterà in giro per l’Italia nei prossimi mesi e che senza dubbio stupirà il pubblico. I biglietti intanto sono già in vendita sui canali ufficiali e autorizzati e non mancano ovviamente diversi sold out.