Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nonostante Mirko Brunetti sia tornato nella casa del Grande Fratello per recuperare il rapporto con Perla, in queste ore l’ex gieffino si è mostrato gelido nei confronti della Vatiero.

Cosa succede tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Problemi in vista per i Perletti? Sappiamo tutti che mercoledì sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha fatto ritorno in casa come ospite speciale. L’ex gieffino dunque resterà all’interno dell’appartamento per qualche giorno per recuperare il rapporto con Perla Vatiero. In queste settimane infatti si è molto parlato della coppia e in molti sui social hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma, che tuttavia al momento non è ancora avvenuto. Proprio per permettere ai due di riavvicinarsi, gli autori del reality show di Canale 5 hanno concesso a Mirko la possibilità di rimanere per un po’ in casa.

Tuttavia, nonostante un entusiasmo iniziale, sembrerebbe che le cose non stiano andando come vorrebbero i fan dei Perletti. Nelle ultime ore infatti Brunetti è apparso gelido nei confronti della Vatiero, che le sta tentando tutte per recuperare il rapporto con il suo ex fidanzato.

Solo ieri sera Perla ha tentato di baciare Mirko Brunetti, che a sorpresa si è immediatamente scansato, affermando: “Ma che fai?”. Poco dopo l’ex protagonista di Temptation Island ha chiesto all’ex gieffino di sedersi sulle sue gambe e non è mancata una reazione al quanto fredda e scostante.

ma come fanno a dire che sono innamorati😭😭😭😭, mirko si vede talmente tanto che non la vuole più #grandefratello pic.twitter.com/BoJFyQuwPB — a (@stc4zz0) February 17, 2024

Secondo i più dunque Mirko non sarebbe più innamorato di Perla e di certo queste immagini potrebbero esserne la prova. Ma cosa accadrà dunque quando Brunetti dovrà lasciare nuovamente la casa del Grande Fratello? Tra i due ci sarà un chiarimento definitivo? Non resta che attendere la prossima puntata del reality show per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 a lunedì 19 febbraio, come sempre alle 21.30.