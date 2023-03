NEWS

Andrea Sanna | 27 Marzo 2023

In occasione del lancio del nuovo singolo, Annalisa cambia totalmente il suo look e lo presenta per la prima volta sui social

Il cambio look di Annalisa

Annalisa è pronta a tornare con un nuovo singolo! Dopo lo strepitoso successo di Bellissima, la cantante ligure ci riprova con Mon Amour. La data di lancio è il 31 marzo, ma sui social ha deciso già di darne un piccolo assaggio. In che modo? Con un drastico cambio look, che ha lasciato sorpresi in tanti sui social. Per citare una sua canzone, Annalisa potrebbe aver detto definitivamente “Bye bye” ai suoi capelli rossi.

“Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”, ha raccontato Annalisa per spiegare l’intenzione del brano e presentarlo.

Sebbene tutti abbiano accolto con grande entusiasmo la nuova musica della cantante ex Amici, a catturare l’attenzione è la scelta del taglio di capelli. Ci si domanda se si tratta di una parrucca o di un taglio netto. Al momento è difficile a dirsi, ma in tantissimi hanno posto questa domanda alla cantante, curiosi di scoprire quale sia la verità.

Non si sa dunque se si tratta di qualcosa di momentaneo o una trasformazione definitiva. In ogni caso però Annalisa si è attenuta al trend del momento con il caschetto che torna nuovamente di moda in questa primavera e che ci accompagnerà anche nel corso dell’estate.

In tutti questi anni Annalisa è rimasta piuttosto fedele al suo hair look: i capelli rossi che sempre l’hanno contraddistinta. Dal caschetto sbarazzino e la frangia con cui si è presentata al grande pubblico di Amici, per poi passare a un taglio più glamour.

Ancora una volta per presentare un suo progetto musicale ha puntato sulla sorpresa, ma stavolta non riguarda duetti o qualcosa incentrato e legato alla musica. Un caschetto castano scuro, la frangia (che tanto ricorda Amici come detto prima) e… il piercing! Sarà stato solo la foto cover del singolo? Oppure da ora in poi Annalisa si presenterà con questo nuovo look? Presto tutte le risposte!