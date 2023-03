NEWS

Andrea Sanna | 27 Marzo 2023

Come sta Daniele Scardina

Daniele Scardina lo scorso 28 febbraio ha creato grande apprensione. Mentre svolgeva la preparazione per le nuove gare, il “King Toretto”, questo il suo soprannome, è stato colpito da un malore. I tempestivi interventi dei medici, così come l’intervento d’urgenza sono stati fondamentali per una lenta ma importante ripresa.

Così come sul ring, infatti, Daniele Scardina ha dovuto e dovrà ancora lottare a lungo, ma il peggio sembra essere passato. Ma come sta oggi? Ci sono novità? A informare sulle sue condizioni è stato il fratello Giovanni mediante la pagina ufficiale del pugile.

Con grande gioia, dopo quattro settimane d’inferno da quel tremendo pomeriggio, finalmente giungono buone notizie, che in tanti aspettavamo di leggere: “Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare. Oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto. In seguito in un centro di riabilitazione specializzato”.

Giovanni però con cautela ha spiegato che la battaglia di suo fratello Daniele Scardina ancora non è finita, ma già il fatto che non sia più in pericolo di vita è un primo fondamentale traguardo.

Nel lungo messaggio il fratello dello sportivo ci ha tenuto a ringraziare tutta l’equipe medica della terapia Intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, “che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria. Altrettanto impossibile è descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici, Daniele e tutti noi, in questo difficile percorso”.

Un pensiero rivolto poi anche alle tante persone che tramite commenti, messaggi e pensieri hanno mostrato grande vicinanza in un momento così complicato per Daniele Scardina e la sua famiglia. Non è mai scontato e loro sono riconoscenti per questi importanti gesti. Infine ha concluso: “La strada è in salita, ma noi abbiamo fede. Unitevi a noi in preghiera, Daniele, e noi con lui, vi saremmo immensamente grati”.

Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai numerosi messaggi di queste ore e augurano una prontissima guarigione a Daniele Scardina. Forza King!