Poco dopo Amici Annalisa ha vissuto dei momenti non facili. A Vanity Fair ha confessato le difficoltà avute: “Ero in crisi”

Non è stata tutta rose e fiori la carriera di Annalisa. La cantante in una recente intervista ha confessato le difficoltà avute dopo la sua esperienza nella scuola di Amici: “Le cose non andavano bene, ero in crisi”.

Le difficoltà di Annalisa dopo Amici

Partecipare ad Amici è senza dubbio un importante trampolino di lancio per gli allievi che fanno parte della classe del talent show di Canale 5. Lo è, certo! Ma riuscire a costruirsi una carriera che permanga nel tempo non è così semplice e può capitare ci siano momenti di difficoltà come quello vissuto da Annalisa.

L’amatissima cantante per quanto abbia sempre avuto il suo fedele pubblico accanto, non ha nascosto che le cose non sono andate sempre benissimo e ha vissuto un periodo di crisi poco dopo la partecipazione ad Amici. Come ricordato da Annalisa in un’intervista a Vanity Fair, d’altronde, “la vera sfida è mantenere il successo, non raggiungerlo”.

Il discorso è stato approfondito nel momento in cui Annalisa ha dichiarato quanto sia complicato per le artiste donne che fanno musica, affrontare questo mondo. Ma si dice comunque molto ottimista per il futuro. Prendersi i propri spazi e avere una certa credibilità è complesso, a differenza di quanto fanno invece gli artisti uomini. Per lei questo può dipendere dai pregiudizi, ma è anche consapevole che sono stati fatti dei passi in avanti e altri ne arriveranno.

Ed è proprio qui che Annalisa ha raccontato quanto dopo la scuola di Amici, il percorso per raggiungere il successo è stato faticosissimo:

“Io me lo ripeto da sempre: il duro lavoro paga; magari non immediatamente, ma paga. Non c’è da mollare un centimetro. Me lo dicevo quando le cose non andavano bene, dieci anni fa. Ovviamente avevo momenti di sconforto, di crisi… ma erano giornate no, non periodi”.

Annalisa però ha cercato con tenacia, indubbio talento, dedizione e determinazione, oltre a tanta serietà, a coronare il desiderio di diventare una cantante amatissima da grandi e piccini.