Forse non lo ricordi ma Jenny di Temptation Island non è così sconosciuta ai telespettatori! È stata infatti corteggiatrice di Uomini e Donne

Un po’ di anni fa Jenny, fidanzata dell’ultima edizione di Temptation Island, è stata corteggiatrice di un noto tronista a Uomini e Donne! Ricordate di chi? Scopriamolo insieme!

Jenny di Temptation Island a Uomini e Donne

Solo ieri abbiamo scoperto la prima coppia (che già sta facendo discutere) della nuova edizione di Temptation Island. In attesa di scoprire chi saranno tutti gli altri, spunta un vecchio video di Jenny, partecipante dell’ultima stagione del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Forse non tutti la ricorderanno ma la ragazza, in passato, ha preso parte a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice! Ebbene sì, Jenny in quel periodo aveva sceso le scale per provare a conquistare il tronista Nicolò Brigante. L’anno è il 2018. Lui poi scelse Virginia Stablum.

A riportare il filmato a galla ci ha pensato Deianira Marzano tra le sue storie di Instagram, dopo che un follower le ha fatto notare come, per l’appunto, la fidanzata di Temptation Island non era poi così sconosciuta come qualcuno potrebbe pensare, ma già abbiamo avuto modo di conoscerla.

L’esperienza di Jenny a Uomini e Donne non è stata granché positiva, dato che per l’appunto poi la scelta di Nicolò Brigante ricadde su Virginia Stablum. Ebbe però comunque modo di farsi notare, dato che proprio in quell’occasione litigò con la sua “collega” di seduta, come possiamo vedere nel video.

Di anni ne sono passati e tante cose sono cambiate. Oggi Jenny è fidanzata con Tony e hanno superato le difficoltà che Temptation Island gli ha posto davanti. Sebbene stiano ancora lavorando sulle divergenze avute, hanno deciso di uscire insieme dal programma e sono ancora una coppia. Di tanto in tanto sui social condividono dei video o foto insieme.

E voi ricordavate questo episodio che ha visto Jenny di Temptation Island protagonista di Uomini e Donne?