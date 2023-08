Annalisa, e chi la ferma più! Mon amour conquista il triplo disco di platino, Disco Paradise il secondo

NEWS

Debora Parigi | 7 Agosto 2023

Ancora certificazioni per le canzoni di Annalisa

La vera regina di questa estate 2023 è Annalisa, che proprio il 5 agosto ha festeggiato il suo compleanno (38 anni). E per l’occasione ha anche scritto un messaggio di ringraziamento ai fan. Da alcuni mesi la cantante (lanciata, lo ricordiamo, da Amici di Maria De Filippi) è in vetta alle classifiche e i suoi brani stanno facendo ballare proprio tutti. Il merito va ovviamente per gran parte a lei e anche alle tendenze sui social.

Prima con Bellissima, poi con Mon Amour e di recente c’è anche Disco Paradise insieme a Fedez e gli Articolo 31. Amata da tutti, il 2023 è davvero il suo anno, visto che è anche convolata a nozze all’inizio di luglio con l’imprenditore Francesco Muglia. Una relazione, la loro, tenuta nascosta per molto tempo. Infatti ha sorpreso tutti quando sono state rivelate le nozze. Ancora di più quando è venuta fuori data e location praticamente a cerimonia già svolta.

Comunque, nel lavoro, Annalisa è davvero inarrestabile. Poco più di una settimana fa vi abbiamo rivelato quanto le sue canzoni fossero apprezzate dal web tanto farla finire prima in classifica nei sondaggi. Ma anche le certificazioni ufficiali danno ragione a questi sondaggi. Poco fa, infatti, sono uscite le certificazioni FIMI e lei si porta a casa un bel bottino. Mon Amour si è presa il terzo Disco di Platino, mentre Disco Paradise il secondo. Felicissima per questa doppia certificazione, la cantante ha ringraziato tutti con un post sul suo profilo Instagram.

Se vogliamo stare in tema Amici, c’è un bel risultato anche per un giovane artista uscito dall’edizione 21 del talent. Stiamo parlando di Alex che con l’album Ciò che abbiamo dentro si è aggiudicato il Disco D’Oro. Bella soddisfazione anche per la band che si è fatta conoscere a Sanremo 2023, i Colla Zio, che si è guadagnata il Disco D’oro per Non Mi Va.