Un’idea di Nikita diventa una proposta di legge: taxi gratis fuori dalle discoteche

Debora Parigi | 7 Agosto 2023

Taxi gratis fuori dalle discoteche? L’idea è stata di Nikita Pelizon

Il Ministero dei Trasporti, rappresentato dal MInistro Matteo Salvini, sta lavorando in questi giorni a una proposta di legge per prevenire gli incidenti stradali. E a tal proposito c’è un’iniziativa che riguarda quello che succede dopo le serate in discoteca. In tutto questo è coinvolta anche Nikita Pelizon. Cosa c’entra? Ve lo spieghiamo subito.

In pratica il progetto proposto dal ministro prevede di mettere a disposizione taxi o navette gratis per coloro che, dopo essersi sottoposti all’alcol test fuori dalla discoteca, risultino superare il limite consentito per mettersi al volante. La sperimentazione è anche già iniziata e coinvolgerà 6 locali da agosto fino a metà settembre.

L’idea di questi taxi o navette gratis per coloro che bevono troppo in discoteca sarebbe nata dopo una serie di icontri tra il Ministero dei trasporti e alcuni influencer e content creator. Ma proprio la proposta di questo servizio sarebbe stata lanciata da Nikita Pelizon. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7, appresa la notizia, ha infatti scritto sul suo profilo Twitter:

“È ufficiale… È stata Approvata la mia idea riguardo la sicurezza stradale, discussa durante il tavolo governativo. Grazie all’associazione Influencer Aicdc per aver voluto la mia presenza”.

Dopo questa proposta di legge, sul web ci sono molti commenti. L’opinione pubblica è infatti divisa tra chi appoggia l’iniziativa e chi invece trova che possa incentivare l’alcolismo.