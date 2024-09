Ieri sera dall’Arena di Verona si è svolta la seconda e ultima serata dei Tim Music Awards e a salire sul palco è stata anche Annalisa. La cantante, reduce da un anno incredibile, si è esibita con un medley delle sue recenti hit, infiammando il pubblico.

Annalisa conquista l’Arena di Verona

Non si contano più ormai i traguardi di Annalisa. Negli ultimi due anni infatti la cantante ha dominato le classifiche italiane con le sue canzoni, raggiungendo un successo incredibile e inaspettato. Solo negli ultimi mesi la Scarrone è tornata in gara al Festival di Sanremo, dove ha conquistato tutti con la sua hit Sinceramente. In seguito l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è partita per un lunghissimo tour che l’ha portata in giro in tutta Italia, registrando sold out su sold out.

Contemporaneamente la cantante ha dominato anche l’estate con Storie Brevi, in collaborazione con Tananai, e il brano ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico. Non sono mancati anche tanti riconoscimenti per la Scarrone, che senza dubbio è una delle artiste del momento. Ieri sera come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

In diretta su Rai 1 è andato in onda il secondo e ultimo appuntamento con i Tim Music Awards, il tradizionale evento musicale di fine estate condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. A salire sul palco è stata naturalmente anche Annalisa, che ha infiammato l’Arena di Verona esibendosi con un medley delle sue ultime hit, tra cui proprio il brano sanremese Sinceramente. Il momento ha fatto scatenare tutto il pubblico, che ha cantato e ballato insieme alla Scarrone.

Adesso per la cantante, dopo mesi in giro per l’Italia, inizierà una breve pausa. Tra poche settimane però l’ex allieva di Amici tornerà a dedicarsi alla sua musica e inizierà a preparare il suo nuovo atteso album.