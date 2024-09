Dopo due anni ricchi di successi, in queste ore Annalisa è riuscita a infrangere un nuovo traguardo grazie al suo fortunato album E poi siamo finiti nel vortice.

Nuovo importante traguardo per Annalisa

Ormai lo sappiamo tutti: Annalisa è una delle artiste più amate e acclamate del momento. Da circa due anni infatti la Scarrone è sulla cresta dell’onda e col passare del tempo per lei sono arrivati una serie di inaspettati traguardi che l’hanno consacrata nell’olimpo dei Big italiani. Proprio in questi mesi l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha dominato le classifiche con la hit Storie Brevi, in collaborazione con Tananai. Il brano è stato uno dei più amati di questa stagione e ha fatto ballare e cantare tutto il pubblico.

Allo stesso tempo la Scarrone è partita per un lungo tour estivo, che l’ha portata in giro per l’Italia e si è concluso solo da pochi giorni. Insomma, nel giro di una manciata di mesi la cantante ha raggiunto un successo da far invidia e solo nelle ultime ore è arrivato l’ennesimo importante riconoscimento.

Annalisa infatti ha infranto un nuovo traguardo grazie al suo fortunato album E poi siamo finiti nel vortice. Il progetto infatti è risultato essere il secondo disco di una donna italiana più riprodotto su Spotify. In 11 mesi l’album ha ottenuto oltre 330 milioni di ascolti. Si tratta di numeri pazzeschi e ancora una volta la Scarrone si conferma essere una delle artiste più seguite del momento.

Attualmente intanto la cantante ha deciso di prendersi una piccola pausa dopo due anni no stop. Tuttavia i fan possono stare sereni. Presto infatti, come ha già annunciato lei stessa, l’ex allieva di Amici tornerà a lavoro e inizierà a pensare al suo prossimo atteso disco, che di certo stupirà nuovamente tutto il pubblico.