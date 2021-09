1 Orietta Berti al posto Annalisa in ‘Mille’

Annalisa avrebbe dovuto cantare la canzone ‘Mille’ ancor prima che venisse scelta Orietta Berti. Questa la curiosità lanciata Qualche giorno fa, parliamo del 14 settembre 2021 (come ricorda gentilmente LaPresse).

Lo scoop è stato rivelato durante la puntata di Detto Fatto. In trasmissione Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno parlato dei tormentoni estivi di questa estate e come non menzionare il pezzo portato al successo da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Brano pluripremiato e canticchiato da grandi e piccini, sembra nascondere una clamorosa curiosità. Ad un certo punto la conduttrice ha svelato il retroscena. Ecco quanto raccolto dal sito menzionato poc’anzi:

“Stiamo per darvi uno scoop sulla canzone di quest’estate che riguarda Annalisa e Orietta Berti”.

A fare eco alle parole pronunciate da Bianca Guaccero ci ha pensato Jonathan. L’ex gieffino ha spiegato:

“La vera cantante prevista in origine per il pezzo che tutti abbiamo cantato era Annalisa. Era stata contattata per prima all’inizio, dunque non doveva andare all’usignolo di Cavriago, ma qualcosa è cambiato e il brano è passato alla Berti”.

Ha detto Kashanian. Ma non è tutto. Continua per leggere la seconda parte di