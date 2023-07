NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Luglio 2023

Annalisa parla per la prima volta di suo marito Francesco, rivelando come si sono conosciuti e come è avvenuta la proposta

Le dichiarazioni di Annalisa su suo marito

Pochi giorni fa Annalisa ha sposato il suo compagno Francesco Muglia, dando il via a un nuovo capitolo della sua vita. In queste ore così la cantante, nel corso di un’intervista per Vanity Fair, ha parlato per la prima volta di suo marito, rivelando come si sono conosciuti e come è avvenuta la proposta di matrimonio. Queste le dichiarazioni della Scarrone in merito:

“L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare. Quella volta non è successo niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social. La proposta di matrimonio? Me l’ha fatta durante una vacanza. Ma sto già dicendo troppo”.

E ancora Annalisa, parlando del rapporto con suo marito Francesco, aggiunge: “Io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza. Non è facile stare con me. Ma il fatto che anche lui sia sempre impegnato aiuta, vuol dire che capisce i miei ritmi. Il fatto che non sia del mondo dello spettacolo mi piace moltissimo, perché non condividere ogni cosa è salutare. E poi perché lo sguardo esterno è importante: dentro ci sono già io”.

Ma non è finita qui. Sempre nel corso dell’intervista la Scarrone parla dell’eventualità di avere un figlio, e a riguardo afferma: “Un figlio? Sì, lo vorrei tanto, ma non ci siamo ancora dedicati”. Infine parlando di cosa è cambiato dopo il matrimonio, la cantante rivela: “Era già cambiato tutto quando ci siamo conosciuti, questa sensazione di non trainare né di essere trainata, ma di stare in movimento insieme”.